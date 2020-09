Får motstandarane av vindkraftverket til å reagere

Nyheter

– Vi forstår ikkje «Behandlinga av øvrige dispensasjonssøknader er ikkje relevante for iverksetjing av vedtaket knytt til sjølve tilkomstvegen». To dispensasjonssøknadar vedkomande riggområde mellom anna langs tilkomstvegen, ein søknad om dispensasjon frå avstand til Storelva og utbygging av vassverk, ligg tilhandsaming i Stad kommune, skriv innbyggjarinitiativet ved Bård Fløde i ein e-post til Stad kommune.

Det var 28. august at innbyggjarinitiativet sende e-post til ordførar, kommunedirektør, formannskapet og postmottaket i Stad kommune. I e-posten heiter det mellom anna «Måndag 31. august 2020 vil Falck starte opp med sine aktivitetar knytt til tilkomstvegen. Det er informasjon vi har per dato. Vi ber med dette ordførar stadfeste/avkrefte denne informasjonen?».

Same dag fekk organisasjonen svar frå kommunedirektøren: «Eg kjenner ikkje til at Falck vil starte opp aktivitetar knytt til tilkomstvegen på førstkomande måndag. Dette er dog noko dei har rett til ettersom det aktuelle dispensasjonsvedtaket er endeleg stadfesta av Fylkesmannen i Vestland. Behandlinga av øvrige dispensasjonssøknader er ikkje relevante for iverksetting av vedtaket knytt til sjølve tilkomstvegen. Dei resterande dispensasjonssøknadane vil bli politisk behandla, men vart ikkje klare til møtet i utval for areal og eigedom i komande veke.»

Innbyggjarinitiativet forstår ikkje delar av svaret frå kommunedirektøren og trekk fram følgande døme: «Om Stad kommunestyre avslår dispensasjon for riggområde langs tilkomstvegen, kan Falck likevel bygge ut vindkraft på Okla?»

– For oss er det om å gjere at kommunedirektøren og formannskapet 3. september, får rydda opp i spørsmåla rundt dei fire dispensasjonssøknadane, og deira relevans for tilkomstvegen. Utval for areal og eigedom vedtok i møte 28. april 2020 vilkår for utbygging av tilkomstvegen. Har Falck svart på om dei vil innfri vilkåra vedtekne av utvalet, seinare stadfesta avkommunestyret?

Innbyggjarinitiativet stiller også spørsmål ved om alle vilkår som utva for areal og eigedom og kommunestyret er oppfylt.

Formannskapet i Stad har møte førstkomande torsdag.