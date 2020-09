Utbyggeren ber om at demonstranter ikke skaper farlige situasjoner

– Alle nødvendige godkjenninger for å starte byggearbeidet på vindparken er på plass

– Vi har respekt for at enkelte ikke støtter utbyggingen av vindkraftprosjektet. Men når enkelte av motstanderne sier at vi mangler nødvendige godkjenninger for å sette i gang, så er ikke dette riktig. Vi har de nødvendige godkjenningene på plass, sier Scott Gilbert, som er administrerende direktør i Falck Renewables Vind AS.