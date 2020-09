Måløyselskapet stakk av med den gjeve prisen «Ship of the year»

– Dette er en skikkelig anerkjennelse av arbeidet vi har lagt ned

Brønnbåten «Ro Vision», designet av Skipskompetanse i Måløy, ble onsdag tildelt prisen «Ship of the Year». – Samarbeidet vårt med rederi og verft har vært suksessoppskriften, sier daglig leder i Skipskompetanse, Per Jørgen Silden.