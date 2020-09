Får med seg over 15.000 liter vatn i sløkkingsarbeidet

Nyheter

– Under brannen i Florø vart det klart at vi ikkje har nok vatn i akuttfasen. Etter denne brannen gjorde vi nokre testar der, og vi gjorde det same i Måløy-området. Desse testane viste at vi har den same tilstanden begge plassane med for lite vatn, så ein kunne fått same situasjon i Måløy som vi hadde i Florø, fortel Hjelle.

Brannsjefen viser til brannen i Florø i slutten av juli der han sjølv i etterkant uttalte at ein med betre vasstrykk hadde sløkt brannen raskare, men at resultatet hadde blitt det same. Testane som brannvesenet har gjennomført i Måløy viser at situasjonen i Måløy er verst i Gate 4, men at det også har vore problem på Halsør der ein ikkje har tilgang på vatn.

Med dette bakteppet sende brannsjefen ein e-post til kommunalsjef Rolf Bjarne Sund 12. august om behovet for tankbilar, både i Florø og Måløy. Same dag fekk han positivt svar frå Sund.

Dette har resultert i at Kinn brann og redning har leigd to tankbilar. Ein skal vere stasjonert i Måløy og ein i Florø. Måløy-bilen får ikkje plass på brannstasjonen, og skal stå ved den gamle EMYfish-buda.

– Dette er eit nytt tilskot til Kinn brann og redning som vil betre situasjonen veldig mange plassar. I akuttfasen er dette veldig viktig, og no kan innbyggarane vere trygge på at vi har vatn, seier overbrannmeister John-Inge Henden.

– Vi har hatt problem med tilgangen på vatn tidlegare, og då har vi fått støtte frå Eid, men det er langt og vi har ikkje fått tankbilen i den fasen vi vil ha den, legge Hjelle til.

Med den nye tankbilen klar til utrykking har brannvesenet i Måløy 2.800 liter vatn i brannbilen og 13.000 liter vatn i tankbilen. På ei utrykking vil vatnet frå tankbilen bli pumpa inn i brannbilen før det blir brukt i sløkkearbeidet.

Om Kinn brann og redning skulle kjøpt to slike bilar hadde det kosta 10 millionar kroner. No leiger dei to tankbilar for 30.000 kroner i månaden i to år.

– Skulle vi bygd ein bil hadde det tatt eit år. Dette er noko vi måtte ha no, seier Hjelle.

– Skal vi bygge eigne tankbilar vil dei optimaliserast for den plassen dei skal vere stasjonert. Det er ikkje sikkert det blir to identiske, det kan vere at der er andre behov i Florø enn i Måløy, legg Henden til.

Den nye tankbilen kom til Måløy onsdag, og er allereie klar til utrykking. Men bilen har fleire bruksområde om det skulle bli naudsynt.

– Den kan brukast til å lagre eller flytte drikkevatn og fylle drikkevassbrønnar, men då må den innom meieriet på Byrkjelo og bli reinsa først, fortel Henden.