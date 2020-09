Vil skape et fyrtårn for turisme og gi tilreisende en grunn til å ta turen

Nyheter

– De første dagene i mars merket vi at folk satt litt på gjerdet når det gjaldt å bestemme seg for å dra på tur. Da det i praksis ble korona-lockdown i Norge 12. mars var det bom stopp for salget vårt. Alvoret gikk nok ikke opp for oss med det samme, sier daglig leder i Norway Adventures AS, Rogier van Oorschot, til Fjordenes Tidende.