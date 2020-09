Kom med krass kritikk av ordføraren. – Han må pakke snippeska

Nyheter

Bjørlo har fått høyre det den kjende miljøvernforkjemparen seier om han, og reagerer på det han kallar manglande folkeskikk.

Møtte opp på rådhuset utan avtale – fekk knapt eitt minutt med ordføraren Miljøaktivist Kurt Oddekalv, Roy Ove Svarstad og Arnfinn Nilsen møtte opp på rådhuset på Nordfjordeid med bodskap om at ordføraren måtte ta grep for å stoppe arbeidet knytt til Okla vindkraftverk på Stadlandet.

– Eg tenkjer at dette seier meir om Kurt Oddekalv enn om meg. Og eg synst det er sterkt urovekkande at denne type personhets og trugsmål blir brukt av godt vaksne tilreisande mannfolk, inn i eit lokalsamfunn der vi prøver å opptre med folkeskikk mot kvarandre og vere gode førebilete for born og unge, seier Bjørlo til Fjordenes Tidende.

Det var Bjørlo sitt tidlegare verv som styreleiar i Vindkraftforum Sogn og Fjordane Oddekalv var oppteken av å kritisere.