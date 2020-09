Kristin får ansvaret for samferdsle i kommunen

Nyheter

- Samferdsle er viktig for Kinn. Vi arbeider strategisk og målretta for å nå fleire mål innan fagfeltet. Vi ser behovet for å styrke den administrative satsinga på området. Difor vert samferdsle no løfta opp på kommunalsjefnivå og Kristin Maurstad får ansvaret, seier kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.