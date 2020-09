Måtte laste av dei 200 kiloa han hadde for mykje på lastebilen før han fekk køyre vidare

Nyheter

To sjåførar måtte også fjerne gjenstander i frontruta før dei fekk køyre vidare, og to andre måtte sikre lasta betre før dei fekk køyre frå kontrollplassen, opplyser Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen.

Ein lastebilsjåfør måtte sette igjen tilhengaren sin då han ikkje kunne korte inn vogntoget til lovleg lengde. Ein annan sjåfør fekk 1.000 kroner i gebyr for eit utslite framdekk på varebilen sin.

- Han sende vi til verkstad for skifte av dekk, seier Henjesand.

Det blei også skrive ut fire kontrollsetlar for feil på lys under kontrollen.

- Vi minner om at bileigarane tek ein ekstra sjekk på bilen sin no når hausten set inn. For lite mønsterdjupn kan føre til vannplaning og manglande lys kan være svært farlig i haustmørket, seier Henjesand.

I alt kom 163 bilar over kontrollplassen på Kjøs under kontrollen. 39 tungbilar blei kontrollerte i tillegg til 16 lettare bilar.