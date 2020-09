Stansar arbeidet med nytt administrasjonsbygg, dagens prosjekt viser seg å sprenge den økonomiske ramma

Terje Heggheim informerte nyleg formannskapet om at arbeidet med nytt administrasjonsbygg i Florø er stansa. Årsaka er at ein per i dag ikkje kan levere eit prosjekt som er innanfor den økonomiske ramma.