Nytt samarbeid skal gjøre det lettere for flere å komme seg på sjøen, men utfordrer båtbransjen på raskere båter

Kruser AS, verdens første elbåtpool og Evoy AS, leverandør av verdens kraftigste elektriske fremdriftssystemer for båt, sender en utfordring til båtbransjen. Sammen ønsker de å gjøre det enkelt for flere å komme seg på sjøen på den lettvinte og bærekraftige måten.