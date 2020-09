«Born, fysisk fostring og koronatiltak»

Nyheter

Dette innlegget er skrive av forelder Tore Røys Nesbakk.

Barnehage og skule er godt i gong igjen, noko vi alle er glade for. Samfunnet har vore gjennom ein prosess der vi nærmar oss ein nokolunde normal situasjon. Samtidig er det ting eg tykkjer går mykje utover våre born og unge, medan unge vaksne og vaksne elles lever livet relativt normalt.

Eit eksempel er at idrettshallar er stengde. Vi veit at mange born og unge i dag slit med inaktivitet og mykje stillesitting, og at mange slit med lite energi og overvekt som eit resultat av dette. No nærmar vi oss haust, vinter og mørketid, og foreløpig informasjon er at gymtimane skal gjennomførast ute. Dette er greitt nok no i første omgang, men kva når hauststormane kjem og det ikkje er mogleg å vere ute for born, spesielt i utsette kystkommunar der vind og vêr bestemmer mykje? Eg er redd dei allereie få gymtimane då fort kan bli erstatta med inneaktivitetar.

Ei anna utfordring som eg ser som spesielt alvorleg er symjeopplæringa og korleis det blir med den. Skal ungane ut i sjøen i 3–4 grader og lære seg å symje i vinter? Vi er heldige å ha dyktige symjelærarar og kompetente folk, men eg trur det skal mange karamellar til for å lokke ungane ut i sjøen vinterstid. Symjeopplæringa er livsviktig, og alt bør leggast til rette for at dei yngste får det dei har krav på av denne viktige delen av utviklinga si.

I barnehagen til ungane mine, er ungane så heldige å få eit varmt måltid i veka, samt dei vanlege lunsjmåltida. Dette tilbodet er ikkje aktuelt no som ei følge av koronatiltak. Ekstra matpakkar og eigne fruktmåltid må også gjerast klare og sendast med i barnehagen i ein hektisk kvardag. God næring og fysisk aktivitet er som kjent viktige ingrediensar for borns konsentrasjon og læring. Ikkje alle har dette i botnen slik det er no. Fleire barnehagar har også ei fast tid i idrettshallen kvar veke der ungane får opp pulsen. Dette går ut også så lenge hallane er stengde.

Alt kokar ned til oss vaksne. For kvifor er dette slik? Kvifor er ikkje idrettshallar og basseng opne for ungane våre, når treningssenter, pubar og grensene er opne for vaksne, som gong på gong viser at dei ikkje klarar å ta ansvar for sine handlingar slik at ein unngår smitteoppblussing?

Kor lenge skal vi straffe våre born og unge og ta frå dei livsviktig symjeopplæring og fysisk fostring? Eg meiner at kommunar som ikkje har smitte å snakke om, burde gje sine born og unge moglegheita til å få gjennomføre desse aktivitetane som vanleg, og så får vi vaksne heller droppe festen og svenskehandelen ei stund til.