Vil ha gatelys, ikke fartsdumper

Per Kåre Navekvien har skrevet et brev til Stad kommune om at beboerne i Ytre Skårhaug ved Nordfjordeid heller vil ha gatelys enn fartsdumper i 30-sonen som snart kommer i området. Brevet, som i tillegg til Navekvien har blitt underskrevet av 18 beboere, gjengis her i sin helhet: