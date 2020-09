Sender brev til ministeren

– Vent med anleggsarbeid til ny vurdering er gjennomført

Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V), med støtte frå formannskapet i Stad, oppmodar om at Olje- og energidepartementet tek nødvendige grep for at anleggsarbeidet på Okla vindkraftverk ikkje held fram så lenge dei vurderingane statsråden har varsla enda går føre seg.