Lisbeth takker fysioterapeuten for at hun i dag er tilbake i jobb etter ulykken: – Jeg hadde ikke klart det alene

Etter en alvorlig bilulykke for elleve år siden, satt Lisbeth Helen Våge igjen med en kropp som ikke lenger fungerte. Hun takker Vågsøy fysioterapi for at hun i dag er tilbake i jobben som musikklærer.