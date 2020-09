Rykte ut til melding om førarlaus båt

Nyheter

– Vi veit ikkje noko enda, men det er snakk om ein båt utan folk som er observert ved Selje-øya, opplyste mannskapet på redningsskøyta Halfdan Grieg til Fjordenes Tidende like før klokka 14.30

Dei understreka då at det også kan vere snakk om ein båt som har slite seg.

– Den første meldinga gjekk på at båten låg og dreiv godt ute på fjorden, men i etterkant har vi fått vite at det truleg er ein person om bord og at personen ikkje er i fare, seier redningsleiar Steinar Vatne til Sunnmørsposten ved 14.30-tida.

Hovedredningssentralen Sør-Norge koordinerer innsatsen.