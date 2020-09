– Vi har aldri sett maken til interesse noen gang

Nyheter

– Vi har fått inn godt med tilbud, både fra lokale og utenbys tilbydere. Det ser veldig lovende ut. Innkjøpssjefen vår sier at han aldri har sett maken til interesse for å delta i et slikt anbud noen gang, sier kommunalsjef samfunn, kultur og miljø, Rolf Bjarne Sund, til Fjordenes Tidende.