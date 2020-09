Vil vurdere varaordføraren si løn på nytt

Innrømmer at forslaget om lønskutt var lite gjennomtenkt

Ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen (Ap), innrømmer at forslaget om å kutte løna til varaordføraren var for lite gjennomtenkt. No vil dei sjå på saka på nytt.