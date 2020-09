Marianne og Eva skal lyse opp Torget med 188 fakler for å symbolisere dyster statistikk

Nyheter

I år er det 20 år siden Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) ble etablert i Sogn og Fjordane. Foreningen har i alle år jobbet aktivt for å støtte etterlatte som et supplement til det offentlige tilbudet.

Gjennom LEVE møter etterlatte andre etterlatte, fagfolk og engasjerte som for mange er starten på en bedre sorgprosess.

Marianne Pleym Refvik og Eva Marie Pleym står for markeringen av verdensdagen og organisasjonens jubileum i Måløy. Mor og datter sitter begge i styret i organisasjonen LEVE Sogn og Fjordane.

Alt i alt skal 188 fakler tennes på torget i Måløy. Hver fakkel tennes for en som har mistet livet i selvmord de 20 årene organisasjonen har eksistert i regionen.

Line Dybedal stiller også på torget med sang.

Alle er velkomne til å være med på markeringen, enten for å se eller tenne en fakkel selv. Fjordenes Tidende vil også livestreame markeringen. Sendingen starter kl. 18.00, torsdag 10. september.

Belyser statistikken

– Vi skal tenne fakler for å vise hvor mange som faktisk tar livet sitt. Men også for dem som har mistet noen i selvmord, sier Marianne Pleym Refvik til Fjordenes Tidende.

Først var tanken å tenne telys i et lokale, forteller Refvik, men for å best synliggjøre alle de tapte livene falt valget på å tenne fakler utendørs.

– Det vil vise hvor mange det faktisk er, når du ser antallet foran deg i en folkemengde. Ute er det også plass til flere folk, slik at så mange som mulig kan bli med og tenne lys, sier Refvik.

Ved å belyse statistikken på denne måten, håper mor og datter på økt oppmerksomhet rundt selvmord.

– At 188 mennesker har tatt livet sitt de siste 20 årene er for mye, sier Refvik.

– Det er en forferdelig å tenke på at det er så mange som har hatt det så vondt at de tror selvmord er den eneste løsningen.

Vil ha mer åpenhet

Hun viser til at mennesker som tar sitt eget liv ofte handler der og da, når de er lengst nede i bølgedalen, uten alltid å reflektere over konsekvensene.

– Det ser vi i fortellinger fra folk som har forsøkt å ta livet sitt, men overlevd. Mange har angret på forsøket etterpå.

Refvik håper fakkelmarkeringen vil bidra til større medfølelse og forståelse. Hun mener vi må bli bedre på åpenhet rundt selvmord og vonde følelser for å forebygge flere unødvendige dødsfall.

– Det er mange som synes det er vanskelig å snakke om selvmord, og mange som ikke klarer å snakke om det. Så vi ønsker oss mer åpenhet. Jeg tror at løsningen for å redusere antall selvmord, er å snakke om det, sier Refvik, og legger til:

– Og vi må også flinkere til å se og lytte til hverandre for å kunne forstå hvordan folk egentlig har det.

Trenger du noen å snakke med?

For øyeblikkelig hjelp, ring:

Akutt hjelp: 113

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helse: 116 123