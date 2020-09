– Det haster med et politisk vedtak i bassengsaken – også for å komme videre med skolebygget

Nyheter

– Det er ikke endelig sagt om vi skal ha svømmebasseng ved Skram skole, som et minimumstilbud, eller om det blir Nordfjordbadet, sier kommunalsjef samfunn, kultur og miljø, Rolf Bjarne Sund, til Fjordenes Tidende.

– Saken om Nordjordbadet skulle egentlig vært levert til behandling til forrige ukes møte i formannskapet, men det klarte vi ikke, legger han til.

Kommunalsjefen mener saken om Nordfjordbadet må bli politisk ferdigbehandlet rimelig kjapt, siden den må sees i sammenheng med hvordan nye Skram skole skal utformes.

Det kommunestyret trenger er informasjon nok til å avgjøre er om de skal sette av penger til å bygge basseng ved Skram skole, eller om de skal sette av penger til å bygge Nordfjordbadet, sier Sund.

– Vi er nødt til å få saken politisk behandlet raskt, sånn at vi kan vurdere dette i budsjettsammenheng for neste år og årene fremover. Målet er å få saken til behandling i neste formannskapsmøte, og deretter sende saken videre til kommunestyret for budsjettbehandling. En av grunnene til at det er så viktig at vi som kommune leverer på dette, er det private engasjementet som ligger i Nordfjordbadet, sier Rolf Bjarne Sund.