Har satt nær 60 måløyværinger i covid-19-karantene etter familieselskapet

Nyheter

NRK meldte tidligere i dag at det er påvist smitte hos en NRK-ansatt i Førde, og at mye tyder på at smitten kan ha kommet fra et familieselskap i Måløy.

– Det har vært et familieselskap i Måløy-området der det er påvist smitte, og vi antar at smitten der kan spores tilbake til Bergen, sier kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, til Fjordenes Tidende.

– Vi er i en situasjon der vi har valgt å si at de som har deltatt i selskapet er i karantene. Det dreier seg om en plass mellom 55-60 personer, og flesteparten av disse er fra Måløy. Dette er et føre-var tiltak der disse skal holde seg i ro til vi får litt bedre oversikt over situasjonen. Karantenen gjelder i ti dager fra sist lørdag. Vi håper å kunne slippe opp på den etter hvert som vi får oversikt. Vi prøver å få testet så mange som mulig allerede i dag. Om vi finner flere smittede må vi begynne på nytt med å telle karantenedager, sier kommuneoverlegen.

Jan Helge Dale sier at helsetjenesten har gode erfaringer fra sist det ble påvist smitte i et selskap i Måløy, og håper at det også denne gangen ikke er flere som har blitt smittet.

– Vi er litt føre var, også fordi det skal være flere konfirmasjoner i Måløy til helgen. Derfor er det viktig å få roet ned situasjonen så fort som mulig, få satt folk i karantene, og få testet så mange vi kan.

Dale mener det fort blir utfordringer med testkapasiteten når lista for å få testet seg nå er senket.

– Problemet nå er at alle tester seg hele tiden. Vi kjører maks kapasitet på laboratoriene, som igjen betyr at det blir kø for å få analysert prøver. Helse Førde har vært flinke til å få analysert samme dag, og jeg håper vi klarer det nå også, men siden vi hele tiden tester så mange, strekker vi kapasiteten til det maksimale hele tiden. Når vi da får et ekstrabehov som i dag, har vi ikke så mye å gå på, sier kommuneoverlegen.