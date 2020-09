Se markeringen i opptak

Lyste opp Torget med fakler og musikk

Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september og 20-årsjubileet til LEVE Sogn og Fjordane, markeres med 188 fakler på torget i Måløy. Det er like mange som har mistet livet i selvmord de siste 20 årene i regionen. Her kan du se arrangementet i opptak.