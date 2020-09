Mener smitten kan spores til familieselskap i Måløy

Nyheter

En ansatt ved NRK Vestland sitt kontor i Førde fikk onsdag kveld påvist covid-19, melder NRK.

Kommuneovelege i Sunnfjord, Øystein Furnes, sier til NRK at sier at det er mye som tyder på at den NRK-ansatte ble smittet på et familietreff i Måløy, og at den videre smittesporingen blir fulgt opp av kommuneoverlegen i Kinn.

– Vi har god kontroll på hvorvidt personen har påført andre smitte. Der mener vi at vi har bra kontroll. Vi har hatt tett dialog med den det gjelder, kollegaer og leder. Ut fra de rutinene som har blitt praktisert, så ser vi ikke at vi har noen såkalte nærkontakter, sier kommuneoverlegen.

Et nært familiemedlem er allerede satt i karantene, og de som var med i familieselskapet blir også satt i karantene.

– Vedkommende har vært i isolasjon hjemme siden symptomene oppstod. Ingen av kollegene er satt i karantene av smittevernoverlegen, sier regionredaktør Rune Møklebust i NRK Vest.

Han understreker at rikskringkasteren har strenge smitteverntiltak, både for egne ansatte og medvirkende.

– Det at ingen av kollegaene er satt i karantene er et eksempel på at tiltakene har vært fulgt godt. Vi har rutiner for dette i NRK vis-a-vis myndighetene, og vi har nå kontroll på situasjonen, sier regiondirektør i NRK Vest, Rune Møklebust.

Gårsdagens positive covid-19- prøve er den første i Sunnfjord kommune siden april.