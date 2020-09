Blir tatt godt imot når dei kjem for å måle opp eigedomane: – Vi har utelukkande møtt hyggelege folk

Kinn kommune er i gang med å oppdatere matrikkelen for alle eigedomane i Kinn kommune. Dette gjer dei for å skape eit grunnlag for å best mogleg kunne berekne eigedomskatten som no skal harmoniserast i den nye kommunen. Denne veka starta dei på eigedommane i den nordlege delen av kommunen.