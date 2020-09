Kommunen gjer det best i Vestland i denne kategorien

Nyheter

Kinn gjer det derimot godt i kategorien næringsliv. I denne kategorien er Kinn nummer åtte i fylket og nummer 59 i landet. Kommunen gjer det særleg godt på indikatoren næringsvariasjon, der er Kinn best i Vestland og fjerde best i landet. Indikatoren syner at kommunen har fleire bein å stå på enn berre ein enkeltnæring eller hjørnesteinsbedrift. Det lover spesielt godt for framtidig grøn omstilling og robustheit for næringslivet i kommunen. Kinn har også høg del privat sysselsetting.