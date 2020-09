– Vi har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar

Stad kommune sende fredag eit brev til regjering og storting med oppmoding om at Norge må bidra sterkare for å hjelpe flyktningane frå Moria-leiren, og at Stad kommune har kapasitet og kompetanse til å vere med på ein felles dugnad for å busette flyktningar.