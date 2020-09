Par i hjarte – par på jobb. Ekteparet Anne og Svein har jobba i lag i 40 år, og gir seg ikkje med det første

Det blir ofte slått stort opp når ein person jobbar på den same arbeidsplassen i lang tid. Og for den som held ut med same arbeidsgivar i 40 år vankar det gjerne heider og ære. Ekteparet Svein og Anne Venøy tek det eit steg lenger – dei har både jobba på same stad og budd i lag i 40 år.