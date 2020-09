Har totalt 20 personer i karantene etter to familieselskap

– Vi forventer å få full oversikt tirsdag kveld etter en ekstra runde med testing av nærkontaktene

Kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, sier at det ikke er funnet flere positive koronaprøver i kommunen, men at de nå tester nærkontaktene fra sist helgs familieselskap i Stad på nytt, for å være på den sikre side.