– Vi har lykkes med å stoppe nok et utbrudd, men smitten har kommet nærmere oss

Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, sier at man har lykkes med å stoppe nok et koronasmitteutbrudd i Kinn, men at det er viktig at folk fortsetter å tenke godt smittevern når smitten nå er kommet nærmere vår region.