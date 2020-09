Nyheter

– Vi skal levere bra fremover. Vi har fått på plass en mye kraftigere felles planavdeling enn de to vi tidligere hadde i Vågsøy og Flora, sier kommunalsjef samfunn, kultur og miljø, Rolf Bjarne Sund til Fjordenes Tidende.

Fem personer jobber med planlegging i Kinn kommune, og avdelingen er nå rustet til å håndtere og gjennomføre de overordnede planprosessene.

– Vi skal prøve å jobbe raskere enn det som står i loven, sånn at kommunen tar sin del av utviklingsrollen her.

Den nye store overordnede kommuneplanens arealdel er ikke på plass i Vågsøy-delen av Kinn kommune. Planen som ligger der i dag er fra 2002, og har vært «under rullering» lenge.

– Fylkesmannen gjør jobben sin, og opptrer på en litt annen måte i Vestland enn i tidligere Sogn og Fjordane. De er nok mer «på oss» enn vi har vært vant til. Fylkesmannen sier at planen er for gammel, og at vi er nødt å få på plass en ny. Det er vi ikke uenige i, og vi har en intensjon om at den nye planen skal være ferdig i løpet av neste år. Vi kan få dette på plass før jul neste år, men det kan også ta litt lengre tid. Er vi snille og greie og gjør det som vi får beskjed, om skal dette gå ganske greit. Det er hvilke kamper vi ønsker å ta lokalt som bestemmer hvor lang tid det vil ta å komme i mål, sier Sund, og legger til:

– Skal vi få til mer boligbygging i Deknepollen, så må det være avsatt for det i overordnet plan. Ellers så er det full stopp. Vi er nødt å ha på plass arealdelen først, og derfor er det den vi har hovedtrykk på nå.

– Vi har et strålende samarbeid

Arbeidet med en ny plan for Måløy sentrum ble startet for flere år siden, men er ikke fullført.

– Grunnen til at den ikke er fullført er at det har skjedd så mye spennende den siste tida. Det planutkastet som lå der tok ikke med seg alle de tingene som skjer nå. Vi sikrer nå at vi får med oss alt det nye. Den nye sentrumsplanen for Måløy kommer på høring i høst, og den skal vedtas i løpet av våren.

Måløy Vekst har tatt på seg en koordinerende rolle for å samle innspill fra næringslivet i forbindelse med den nye sentrumsplanen.

– Den jobben som Måløy Vekst gjør, med å samle interessene og ha en dialog med oss i planavdelingen er viktig. Dialogen vi har med vekstselskapet og næringslivet om aktivitet i sentrum er kjempeviktig. Vi har et strålende samarbeid, det har jeg lyst til å si, sier Sund.

Planavdelingen i Kinn ønsker å få innspill fra bedriftseiere om hvilke tanker de har om utvikling for egen virksomhet. Kommunalsjefen sier at dette gjelder både om de driver på land eller med sjøbasert virksomhet.

– Kanskje ikke minst i sjø. Vi skal nemlig også planlegge for sjøarealene.

Det har skjedd en del siden siste arealplan kom i 2002, og Sund mener den plassen som var satt av til næringsvirksomhet den gangen kan være helt feil opp mot dagens behov.

– Det er viktig at vi får vite hvordan næringslivet tenker, og at vi også får informasjon om det som rører seg på sjøsida. Vi omsetter den informasjonen vi får i planteknikk så fort vi kan. Vi må bare vite hva vi trenger å legge til rette for.

Kapasiteten på byggesaker er en utfordring

– På byggesak er vi ikke flere årsverk i dag enn vi samlet var i de to tidligere kommunene. Det går litt opp og ned med mengden av saker som kommer inn. Vi har også litt kapasitetsutfordringer på oppmåling, særlig i Florø. Vi har også litt å gå på når det gjelder å våge å prioritere næringssaker, for det skal vi. Næringssaker som skaper utvikling er prioritert hos oss.

Kommunalsjefen legger vekt på at spesielt Vågsøy-delen av kommunen må venne seg til å gå helt over til digitale søknader.

– Vi forventer gode og profesjonelle digitale søknader inn til oss. Det sparer oss for mye tid, og digitale søknader er også billigere enn papirsøknader.