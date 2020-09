Hurtigbåt har kollidert med kaia. En person er skadet

Nyheter

På Norled sine hjemmesider opplyses det om at den Nordgående hurtigbåten til Selje innstilles grunnet tekniske problemer. Meldingen fra selskapet kom 11.17.

Politiet opplyser klokken 12.04 at de er på vei til stedet etter at de fikk melding om at en person fikk mindre skader i ansiktet da hurtigbåten la til kai. Vedkommende er sendt til legevakten for kontroll.

Båten skal etter rett gå fra Askvoll 10.50 og være framme i Selje 13.05, med retur til Bergen klokken 15.20.

I en kort telefonsamtale til mannskapet om bord på båten, får Fjordenes Tidende opplyst at selskapet ser seg nødt til å avbryte ruta og at videre transport er ordnet.

Vi oppdaterer saken.