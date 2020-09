Minner om at smittevernregler også gjelder på venterommet

Nyheter

– Vi har observert at det er litt lavere skuldre nå i forhold til smittevern. Vi ber om at en tenker på avstand, spesielt på venterommet der det i utgangspunktet er syke folk som oppholder seg, sier fastlege Rune Nordpoll til Fjordenes Tidende.

Han viser videre til at en skal sprite hendene både ved ankomst og avreise. Der det ikke er helt nødvendig bør en unngå å ha med følge inn på legesenteret.

– Ellers er det viktig at en ikke møter opp på legekontoret om en har luftveissymptom eller feber. Ta i så fall kontakt via telefon eller melding via Helsenorge.no, sier Nordpoll.

Ved bestilling av time for testing av covid-19 via Helsenorge.no ber fastlegen om at en bruker tjenesten «kontakt legekontoret», så det blir enklere å sortere ut fra andre meldinger til legekontoret og fastlegene.

I år blir det også planlagt for vaksinering som ivaretar smittevernsregler, informerer Norpoll. Det vil derfor komme mer informasjon om influensa og pnuemokokkvaksinen etterhvert.