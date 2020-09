– Disse elevene er en viktig ressurs for næringslivet vårt

Nyheter

– Den sterke veksten for bedriftene i Måløy fører til et sterkt behov for rekruttering innenfor mange områder. For å holde fram med veksten, og sikre at næringslivet får mulighet til å utvikle seg, så har man spesifikke behov innen de store næringene i Måløy. Hovedbildet er at man trenger flere elever som tar videregående utdanning innen både fiske/fangst/akvakultur, IT og industriteknologi. I tillegg er det behov for å styrke fagskoletilbudet ved Fagskolen i Måløy, skriver Måløy Vekst i sitt innspill til møtet i hovedutvalget for opplæring og kompetanse onsdag.