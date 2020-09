– For næringslivet langs kysten er det heilt avgjerande at kystvegen vert realisert

Nyheter

– For utviklinga av næringslivet langs kysten, så er det heilt avgjerande at kystvegen frå Måløy, via Svelgen, til Florø, vert realisert; og at ein no ikkje utsett realiseringa av første prosjekt som er fv. 614 Svelgen-Indrehus. Prosjektet hadde i tillegg førsteprioritet i Sogn og Fjordane sin regionale transportplan 2018-2022, skriv Humborstad og Hollevik i eit brev til hovudutval for samferdsle og mobilitet i Vestland fylkeskommune og fylkesutvalet i Vestland fylkeskommune.