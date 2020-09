– Kontantstøtta har ikkje gått ut på dato

Nyheter

– Kvifor skal det heile tida vere kva som er best for velferdsstaten? Kva med å snu det til kva som er best for barnet? Det kostar kanskje litt ekstra for velferdsstaten med eit år kontantstøtte, men kva får velferdsstaten igjen for dette seinare? skriv Alfredsen Førde i brevet.