Fikk oppgradert den gjengrodde lekeplassen takket være lokalt næringsliv

Den kommunale lekeplassen på Leitet på Raudeberg har fått ny grus, sandkasse, lekebåt og vippe-huske og vippe-rev. I tillegg har alt av utstyr fått et godt strøk med ny maling. Den tidligere gjengrodde lekeplassen har nå fått besøk av svært fornøyde lekelystne barn fra Skarevik barnehage. At det regner, det gjør ingenting. For nå har barna fått en helt ny, og ikke minst spennende, lekeplass å boltre seg på.