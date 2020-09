Skal diskutere det nye politiske samarbeidet og løna deira, brannstasjonar, Domstein sine utbyggingsplanar og vindkraft

Nyheter

Det er såleis smittevernomsyn som gjer at møtet er lagt til Florø samfunnshus . Den politiske leiinga har også følgt situasjonen tett for å avgjere om møtet burde haldast som videomøte. Men ettersom den siste oppblomstringa i smitte i Kinn, ser ut til å vere under kontroll blir det eit fysisk møte.

– Vi kunne lagt møtet til andre lokalitetar i Måløy, men ein totalvurdering av kostnadar og arbeidsintensive administrative oppgåver, med streaming og anna ved å rigge opp eit nytt lokale der. Vi skal legge opp til ei god fordeling utover året, men vi landa på denne løysinga denne gongen, seier Ola Teigen (Ap) i starten av kommunestyremøtet.

På sakskartet tysdag står det nye politiske samarbeidet og val av utvalsleiarar og godtgjersle, Domstein sine utbyggingsplanar, brannstasjonar i både Måløy og Florø, samt vindkraft på Guleslettene og tilskot til politiske parti.