Nyheter

– Eg er glad for at hovudutvalet er samde om desse prioriteringane, og at vi har funne inndekning og saldert budsjettet. Det ligg ei klar linje i dette, vi prioriterer dei svake gruppene, og tilbod som er viktige for næringslivet, seier medlem Sigurd Reksnes (Sp) i hovudutval for opplæring og kompetanse til Fjordenes Tidende