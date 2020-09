6 av 10 bekymret for boligbrann – likevel øver nesten ingen

Nyheter

Brann topper listen over ulykker vi er redd for at skal ramme boligene våre. Seks av ti (61 %) oppgir at de er bekymret for en brann i boligen, langt foran frykten for vann- eller kloakklekkasje (22 %), innbrudd (20 %), skadedyr eller sopp (16 %) og andre hendelser.