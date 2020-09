Deler ut pris for god målbruk i krisetid

Nyheter

I år vil juryen prioritere kommunar eller fylkeskommunar som har brukt nynorsken godt i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet under koronakrisa.

– Språket bind samfunnet saman, og i krisetider er det ekstra viktig med klart og godt språk. Men det er òg viktig å syte for at mindretalsspråk ikkje kjem under press. Vi vil difor gjerne heidre kommunar og fylkeskommunar som gir klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa, seier seksjonssjef i Språkrådet Margrethe Kvarenes. Ho leier juryarbeidet på vegner av Kulturdepartementet.

I tillegg ynskjer juryen at kommunane kan vise til:

At dei nyttar og synleggjer nynorsk i kommunale planar, i utetterretta kommunikasjon og i kulturarbeidet i kommunen

At dei har retningsliner for nynorskbruk og nynorsk opplæringstilbod for tilsette i kommunen

At dei har tiltak for nynorsk i næringslivet

At innvandrarar og flyktningar får opplæring i og på nynorsk

At barn i barnehagar og barneskular får møte nynorsk tidleg

Kven som helst kan nominere

Alle som har late seg imponere av nynorskarbeidet i ein kommune eller fylkeskommune, kan føreslå ein kandidat til prisen. Språknøytrale kommunar kan òg nominerast.

– I språknøytrale kommunar hamnar nynorsken ofte i ei utsett stilling. Nynorskbrukarar skal òg ha viktig informasjon på sitt eige språk, på same vis som bokmålsbrukarane. Nøytrale kommunar som fremjar nynorsk, fortener difor merksemd og påskjøning, seier Kvarenes.

I fjor var det Ålesund kommune som stakk av med prisen.

– Ålesund går føre som eit godt eksempel og viser at alle kommunar kan få til godt nynorskarbeid, seier Kvarenes.

Fristen for å nominere kommunar og fylkeskommunar er 1. oktober 2020. Les meir på språkrådet.no om korleis du kan nominere kommunar.

I juryen sit også representantar for Nynorsk kultursentrum, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Noregs Mållag og KS.