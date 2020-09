Er på veg med gravemaskin for å rydde vegen

Nyheter

Fv. 5716 mellom Kvalheim og Kråkenes er stengd på grunn av eit jordras.

– Autovernet ligger 20 meter nedenfor veien Ras sperrer den eneste veien inn og ut av bygda Det har gått et ras over fylkesveien til Kråkenes. Den eneste veien til bygda er dermed ufremkommelig

Då Fjordenes Tidende var i kontakt med vegtrafikksentralen like før klokka 09.00 onsdag var dei ikkje klar over at det hadde gått eit jordras. Klokka 09.05 melder vegtrafikksentralen at entreprenør er på veg til staden med gravemaskin for å opne vegen, som er heilt sperra av raset.

– Raset har gått fra gamleveien og ned på fylkesveien ser det ut til, sier Solbjørg Teige, som bor i Kråkenes-bygda.