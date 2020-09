Framtida til Kystvegen og tilbod ved den vidaregåande skulen ligg på bordet

Nyheter

Fylkesrådmannen ønskjer å utsette bygginga av Svelgen-Indrehus til 2024, og løyver fem millionar kroner då. Dette betyr i praksis at det er neste fylkestingsperiode som må ta stilling til saka. Denne saka skal handsamast av hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag, og her kan du følge møtet, som startar klokka 09.00

Vil ikkje godta utsetting – For næringslivet langs kysten er det heilt avgjerande at kystvegen vert realisert Randi Humborstad i Måløy Vekst og Bjørn Hollevik i Flora Industri- og næringsforening oppmodar politikarane i finansutvalet om å ikkje følgje tilrådinga om å sette Svelgen-Indrehus på vent.

Eit totalt innsparingsbehov på 82,4 millionar kroner innan opplæring og kompetanse har gjort til at fylkesrådmannen i Vestland føreslår kutt i YSK/TAF-tilbodet, tilskotet til fagskulane og miljøkoordinatorar. I dag får politikarane saka på bordet, og du kan følge møtet her. Møtestart er klokka 09.00.