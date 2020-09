Leitar etter nye leigetakarar, men vurderer sal: – Huset har ikkje godt av å stå tomt

Eigarane av Doktorgarden i Selje, Torkjell Djupedal og Anna Kjemphol, har ikkje funne nokon som vil ta over drifta etter at Storm på Stad AS gav seg i slutten av august. No vurderer dei ulike alternativ.