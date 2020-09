Ras sperrer den eneste veien inn og ut av bygda

Nyheter

Det er Solbjørg Teige, som bor på Kråkenes, som forteller at det har gått et stort ras i Kråkenes. Veien ut til bygda er helt sperret og man kommer seg ikke forbi.

– Autovernet ligger 20 meter nedenfor veien, store grantrær ligger overalt, sier Teige til Fjordenes Tidende.

Hun forteller at det var svogeren hennes som ringte henne og fortalte om det. Han skulle på jobb, men måtte bare snu.

– Raset har gått fra gamleveien og ned på fylkesveien, nær den svingen der du kan se ned i Vikane, som er badestranda vår i Kråkenes, sier Teige.

Fjordenes Tidende har vært i kontakt med Statens vegvesen som ikke kjente til at det hadde gått et ras over fylkesveien. De vil nå orientere seg om saken og sende ut en entreprenør for å se på hvilke tiltak som kan settes i verk.