Krev svar frå Kinn om kva dei vil ha i oppgjer etter at Bryggja meldte overgang til nabokommunen

Nyheter

– Vi viser til vårt brev av 10. juni om økonomisk oppgjer mellom kommunane Kinn og Stad for grensejusteringa på Bryggja. I brevet ønskte vi ei tilbakemelding innan 15. august. Underteikna var i kontakt med kommunedirektør Terje Heggheim i veke 38, som informerte om at kommunen var i arbeid med ei tilbakemelding. Men Fylkesmannen har så langt ikkje motteke tilbakemeldinga. Med grunnlag i at alle partar ønskjer å fullføre det økonomiske oppgjøret etter grensejusteringa og fristar etter inndelingslova, må vi be om at tilbakemeldinga blir sendt snarast råd og seinast innan 18. september, skriv seniorrådgjevar Kåre Træen til Kinn kommune i ein e-post 11. september.