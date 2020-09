Nyheter

– Dette er meningsløst og trafikkfarlig hærverk, sier tjenesteleder ved Måløy Lensmannskontor, Nils Bakke til Fjordenes Tidende.

– Noen har knust det vestlige trafikklyset på Riksvei 15 ved Måløy vidaregåande skule i Deknepollen. Det betyr at det ikke er lysregulering der, og det kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Heldigvis er det helg, lite trafikk på veien og ganske oversiktlig sier Bakke, og legger til at en lokal entreprenør er i gang med å prøve å få tak i deler for å reparere trafikklyset.

Bakke håper at trafikantene finner løsninger på trafikkavviklingen på den enveiskjørte strekningen på riksveien inntil lysreguleringen er på plass igjen.

– Noen har også knust en stor glassrute på en busstopp på Bryggja, sier tjenestelederen.

Nils Bakke sier at politiet er interessert i tips fra publikum om begge av nattens hendelser.