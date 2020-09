Politiet frykter at det er metanol i omløp blant ungdom

Politiet er bekymret for at det er metanol i omløp og advarer mot å drikke sprit med ukjent opphav. En ny undersøkelse viser at det er grunn til bekymring blant unge: 1 av 10 unge vet ikke hvor alkoholen de drikker kommer fra.