Stad har tilbudt 34 millioner kroner for Bryggja – Kinn krever 175 millioner

Nyheter

De tidligere forhandlingene mellom Vågsøy, Eid og Selje kommune om hvilken kompensasjon Kinn kommune skal ha for grensejusteringen der Bryggja flytta over til Stad kommune førte ikke fram. Kommunene ble enige om å be Fylkesmannen i Vestland bidra til en løsning. Fylkesmannen ga Kinn kommune en frist til 18. september med å komme med sitt endelige krav. Etter avtale med Fylkesmannen fikk Kinn noen dager utsatt frist, og onsdag sendte kommunedirektør Terje Heggheim over kravet på vegne av Kinn kommune.