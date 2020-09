«Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane meiner løyvet til vindkraftverket på Okla er i stridmed kravet i forvaltningslova»

Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Nyonga Rugumayo Amundsen i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, og er sendt til olje- og energiminister Tina Bru i brevs form. Ministeren har ifølge Naturvernforbundet ikkje svart på brevet.

Ny vurdering av konsesjonen til Okla vindkraftverk, Stad kommune

Stortinget vedtok 19. juni i år dette:

Vedtak 798

Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjonar har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle liggje føre feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stansevedtaket

Forvaltningslova:

Vi går ut frå at det må vere ein feil når vedtaket ikkje nemner naturmangfaldlova i lag med dei to andre.

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane meiner løyvet til vindkraftverket på Okla er i strid med kravet i forvaltningslova om at ei sak før vedtak skal vere «så godt opplyst som mulig». Historia er at søkjaren, Sogn og Fjordane Energi, fekk utført ei konsekvensutgreiing som påviste at området inneheld store areal av dei to raudlista naturtypane kystlynghei og terrengdekkande myr, begge med stor verdi. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fann utgreiinga mangelfull om temaet fugl, men elles god nok. Etter dette bad NVE om tilleggsutgreiing om fugl, og ei presisering av grensene for dei to naturtypane. Dei presiserte at dette tillegget skulle gjere utbreiinga tydelegare, og eit tillegg til den utgreiinga som låg føre – ikkje ei ny vurdering i staden for den gamle. Vår oppfatning er at SFE si bestilling til ny utgreiing var vesentleg meir omfattande. I 2013 kom den nye utgreiinga.

Kystlynghei:

Den nye utgreiinga kom ikkje berre med nye grenser for utbreiinga av kystlynghei og terrengdekkande myr; dei gjorde om verdivurderinga til liten og middels-liten. Det gjorde dei utan, så vidt vi kan sjå, noko form for haldepunkt som viste at den siste verdisetjinga er meir korrekt enn den første. NVE viser i si grunngjeving for vedtaket at den siste utgreiinga kom til at verdien av kystlyngheia neppe kan vere høg fordi ho ikkje er halden i hevd. Nokre busker av einer skal, etter den same utgreiinga, tyde på at heia held på å gro igjen. Eit kjent faktum er at på Stadlandet går attgroinga seint og er langt mindre utbreidd enn mange andre stader. Å justere ned verdien fordi heia på Stadlandet ikkje er i tradisjonell hevd, har som konsekvens at svært lite av den sterkt truga naturtypen har stor verdi nokon stad i landet. Bruken er råd å endre. Det kan vi ikkje med den andre viktige grunnen til at kystlynghei er plassert i kategorien sterkt truga. Den andre grunnen er arealreduksjon, som vindkraftanlegget vil gjere i stor grad på Okla.

Terrengdekkande myr:

Som grunn til å skrive ned verdien av terrengdekkande myr viser NVE til at dei som laga utgreiinga i 2013 hadde funne verdien av myrane sterkt redusert på grunn av torvtekt. Fylkesmannen avviste dette, men NVE godtok at naturlege renner – skapt av regnvatn i skrånande myr – er resultat av torvtekt.

Fugl:

Den første konsekvensutgreiinga opplyser at hundretusenvis av fuglar årleg trekkjer over Stadlandet. For nokre artar gjeld det store delar av det samla talet. Trekket har difor stornasjonal og internasjonal verdi. I 2013 heiter det at nokre fuglar kan fare over land, men at hovudtrekka går over havet utanfor. Radarundersøkingar frå Guleslettene (2018) og Bremangerlandet (2019) har i ettertid stadfesta at det store fugletrekket langs kysten går føre såg i ein smal trekkorridor over land, og at på den korte kyststripa frå Lutelandet til Stadlandet, har NVE godkjent 5 større vindkraftverk der Okla er det siste i denne rekka. Det betyr at den første utgreiinga var mykje nærare sanninga enn den andre. NVE la avgjerande vekt på teksten frå 2013

Konklusjon:

Når NVE konstaterer at saka er godt nok opplyst til å gjere vedtak, er det kanskje sant. Problemet er at NVE einsidig har lagt vekt på framstillinga og verdivurderinga i ein rapport (2013) frå ein fiskeribiolog som hadde lite røynsle med slikt arbeid, og ein botanikkstudent utan eksamen. Den tidlegare rapporten frå ein velrenommert fagperson som konsekvent hadde sett høgre verdiar på naturtypane – og dermed meir alvorlege konsekvensar – har NVE referert, og så sett vekk frå. Til grunn for konsesjonen ligg eit avgrensa utval av opplysningar – NVE valde å legge vekt på dei utsegnene som stod minst i vegen for å gje løyve til utbygginga. Når kravet i forvaltningslova er at saka skal vere så godt opplyst som råder, må det ligge i dette at forvaltninga skal gjere seg nytte av dei beste opplysningane. Både fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning framheva dei store naturverdiane på Stadlandet, og at vindkraftverket vil ha store, negative konsekvensar for desse verdiane. NVE avviste råda dei fekk frå biologisk kompetente organ. Vedtaket byggjer på både feil og manglar i vurderinga av konsekvensane – i så alvorleg grad at konsekvensen etter det Stortinget har vedteke ikkje kan bli anna enn at vedtaket vert stansa.

Naturmangfaldlova:

Etter § 4 er forvaltningsmåla for naturtypar å ta vare på mangfaldet innanfor den naturlege utbreiinga av typane. I § 5 å sikre at artane finst i levedyktige mengder der dei naturleg har sine leveområde. NVE viser gong på gong til at dersom raudlista artar står i mindre truga kategoriar, er det ikkje så nøye å bry seg med dei. Slike artar overser NVE i sine vurderingar av ulemper ved inngrepet. Dette er ein sikker metode til å gje fleire artar ein plass i raudlista. NVE har i denne saka sett vekk frå kravet i § 9 om å legge føre-var-prinsippet til grunn for sine standpunkt. Dei har i staden lagt selektiv vekt på dei opplysningane som står minst i vegen for ja til konsesjon, utan å føre i marka noko fagleg argument for dette standpunktet. Når NVE er inne på spørsmålet om samla påkjenningar, let dei vere å la dette bli ein del av konsesjonsspørsmålet. Dei nøyer seg med å vise til at MTA-planen skal ta seg av denne saka, når hovudspørsmålet om løyve til utbygging alt er avgjort.

Konklusjon:

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane meiner NVE i si grunngjeving for vedtaket i liten grad har brydd seg om krava i naturmangfaldlova, i så liten grad at lova ikkje har fått nokon styrande verknad på vedtaket. Dei viser til nokre reglar i lova, men har ikkje teke konsekvensen av kravet om å legge prinsippa i §§ 8–12 skal ligge til grunn for deira handtering av konsesjonssøknaden.

Samla konklusjon:

Etter dette er vår samla konklusjon at løyvet til Okla vindkraftverk er i strid med stortingsvedtaket av 19. juni som vi har vist til. Vi meiner det er så store feil og manglar ved vedtaket at statsråden må stanse det.