– Oppgradering av vasskraftanlegg må lønne seg

Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (H) og Frida Melvær (H) begge frå Vestland, er klare i si tale. – Vi må no gjere ein jobb med å finne eit rett nivå på skatt for regulerbar vasskraft, som gjer at vi får utnytte det potensialet som ligg i denne ressursen.