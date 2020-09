Kommunedirektøren tilrår badeanlegg

Slår fast at å bygge Nordfjordbadet på sentrumstomta er ei betre løysing enn skulebasseng

Kommunedirektør Terje Heggheim har sett på det å bygge eit badeanlegg i Måløy sentrum opp mot ei løsying for basseng ved Skram skole. Han ser det som beste løsying at svømmeopplæringa for elevane blir varetatt gjennom badeanlegget i sentrum, og tilrår at Nordfjordbadet bør realiserast på sentrumstomta i Måløy.